Pinilla bacchetta il Presidente del Cile: "L'Argentina è in quarantena, noi?"

Mauricio Pinilla bacchetta le istituzioni cilene. L'ex attaccante, tra le altre, di Atalanta e Cagliari, ha invitato il presidente Sebastián Piñera a fare qualcosa per contrastare la pandemia, poiché ritiene che le decisioni prese finora non siano sufficienti a impedire la diffusione del coronavirus: "L'Argentina è in quarantena totale, quando toccherà al Cile?", ha scritto su Twitter. Pinilla ha inoltre sottolineato che per rendersi conto della gravità della situazione non c'è bisogno di aspettare che muoiano le persone.