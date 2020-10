Piqué attacca Bartomeu: "Taglio stipendi? Il club si è posto con modi totalmente sbagliati"

vedi letture

Gerard Piqué attacca Josep Maria Bartomeu. Il difensore del Barcellona ha parlato a La Vanguardia criticando aspramente l'operato del presidente blaugrana. Eppure il giocatore ha recentemente rinnovato fino al 2024: "Il club ha comunicato, a me a agli altri giocatori, che a seguito della pandemia il club ne risentirà parecchio economicamente e in questa situazione il Barça è al di sopra di ogni persona. Questo perché il Barça mi ha dato tutto, quindi mi sono messo a disposizione. Mi dicono che i soldi a cui rinuncerò adesso torneranno in futuro. Faremo i conti e proporrò una somma". Tuttavia sul ribasso salariale arriva una dura critica. E sul burofax nel quale rifiuta il taglio salariale precisa: "A titolo personale ogni giocatore è libero di accettare la proposta formulata dal club. Altra cosa è che ti obblighino a farlo e lo facciano nei modi in cui lo hanno fatto. Ed è su questo che sono in totale disaccordo". Nello specifico, proprio sulle modalità: "Lo hanno fatto quando molti giocatori erano impegnati con le rispettive nazionali, mettendoci nella stessa situazione di tutti i dipendenti".