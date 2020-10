Piqué: "Da presidente avrei agito diversamente con Messi. Dovrebbero intitolargli lo stadio"

Gerard Piqué, nel corso della sua lunga intervista concessa a La Vanguardia attacca duramente il presidente Josep Maria Bartomeu. Il difensore ha parlato del possibile addio al termine della stagione passata di Leo Messi: "Non avevo molti contatti con lui in quei giorni perché pensavo che fosse una decisione personale. Ma ricordo un episodio in cui gli dissi: 'Leo, è solo un anno, poi arriva gente nuova...".

Come hai vissuto la vicenda?

"Leo aveva più che guadagnato una decisione e se avesse pensato di poter andare... io come presidente avrei agito diversamente".

In che senso?

"Un giocatore che per 16 anni ti ha dato tanto... Sei obbligato a metterti d'accordo con lui. Le parti non possono essere così distanti".

Sul burofax

"Mi chiedo come fosse possibile che il miglior giocatore della storia si alzi un giorno e invii un burofax perché si è accorto che non lo stanno ascoltando? È tutto scioccante. Leo merita ogni cosa. Lo stadio nuovo dovrebbe potrare il suo nome e poi dello sponsor. Dobbiamo preservare le nostre figure, non deprezzarle. Questo mi rende nervoso".