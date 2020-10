Pires: "Mbappè a Madrid se vuole crescere. Messi e il Barça condannati a stare insieme"

vedi letture

In un'intervista rilasciata ad AS, l'ex Arsenal e Villarreal Robert Pires ha parlato anche di Mbappè e dell'interesse del Real Madrid: "Se vedo Mbappè il prossimo anno a Madrid? Ovviamente. Sono francese, mi piace il PSG e vorrei che continuasse in Ligue 1, ma se vuole crescere in carriera deve firmare per il Real Madrid". Sul caos creato da Messi e dalla sua richiesta di cessione al Barcellona, Pires ha aggiunto: "Credo che alla fine abbia deciso il meglio. Lui e il Barça sono condannati a stare sempre insieme".