Pires: "Quello di Barcellona non è il vero Griezmann. Con la Nazionale è differente"

Robert Pires ha parlato del suo connazionale Antoine Griezmann: "Quando gioca con la Francia è un giocatore diverso. Con la Nazionale sta giocando molto bene, ha più libertà e più responsabilità. Tutti lo sanno, anche i tifosi del Barcellona, quando gioca con il Barça non è lo stesso giocatore. Non ha tranquillità nella sua testa. Deve trovare un equilibrio tra il Barça e la nazionale francese. Mi auguro che riesca a trovare uno spazio nel Barcellona perché è un giocatore che ha qualità. Sappiamo che in queste squadre come anche nel Real Madrid c'è sempre molta pressione nei giocatori. Ma Griezmann è un ottimo giocatore e deve solo trovare il modo per giocare bene. Lui sa che il suo ruolo è quello del centravanti ma ora sta giocando sulla destra. Ma quando sei un calciatore devi essere scaltro e devi saperti adattare alle situazioni. C'è un nuovo tecnico cha ha una sua filosofia di gioco e, come dico sempre, bisogna lavorare".