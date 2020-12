Pjanic gioca poco a Barcellona? Koeman: "Dimostri sul campo che mi sto sbagliando"

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Barcellona Ronald Koeman. L'allenatore olandese ha così parlato alla stampa in vista della sfida contro il Valencia: "Ogni partita che giochiamo dipende da noi stessi. Loro sono una squadra forte che viene da un buon momento, ma noi stiamo giocando un buon calcio anche se dobbiamo segnare di più. L'ambiente a Barcellona? Ho sempre visto un buon ambiente, anche dopo le sconfitte. Certo, i successi aiutano a dare allegria ed energia positiva... Il futuro di Coutinho? A me lui piace molto, in fase offensiva ha grande qualità e nelle esperienze in Inghilterra e Germania ha imparato tanto. Ha avuto dei problemi fisici e ora deve lavorare. Il momento di Pjanic? A centrocampo c'è tanta competizione. Contro la Real Sociedad è entrato prima di lui Alena per il semplice motivo che è mancino e in quel momento mi serviva un calciatore di piede sinistro. Ci sono giocatori che devono aspettare la propria occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare. E' lui che deve far vedere che l'allenatore sta sbagliando".