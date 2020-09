Pjanic: "Messi? Non avevo dubbi sulla sua permanenza al Barça, non lo immagino altrove"

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo centrocampista del Barcellona, Miralem Pjanic ha parlato anche del caso Messi: "Non mi immagino Messi con un'altra maglia, pensavo che tutto sarebbe finito bene. La mia volontà era poter giocare con lui e non avevo dubbi", le dichiarazioni dell'ex Juventus.