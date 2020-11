Pjanic: "Potevo giocare per la nazionale francese. Mi chiamò Domenech"

Miralem Pjanic avrebbe potuto rappresentare la nazionale francese, essendosi trasferito all'età di 14 anni a Metz, dove ha fatto la trafila delle giovanili esordendo poi in prima squadra, passando successivamente al Lione: "Avrei potuto giocare per la Francia quando sono approdato al Lione ma qualche giorno prima dissi che il mio sogno era la Bosnia. So che cosa ha passato il mio paese e vedere i tifosi così attaccati alla selezione significava per me molto. Domenech mi aveva chiamato, ma avevo preso già la mia decisione. L'ho ringraziato ma ho preferito essere realista. Per me, la nazionale francese era troppo in quel momento e dall'altra parte mi avrebbe fatto male al cuore che in Bosnia guardassero uno di loro giocare per la Francia".