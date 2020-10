Playoff Euro 2020, le formazioni ufficiali di Georgia-Bielorussia

Queste le formazioni ufficiali di Georgia-Bielorussia, gara valida per gli spareggi di Euro 2020. La sfida fra le due nazionali, come le altre che si svolgeranno nel corso della serata, erano in programma per fine marzo. La gare furono rimandata a causa del propagarsi del Coronavirus.

Georgia 4-2-3-1: Loria; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kankava, Kvekveskiri; Kvaratskhelia, Kiteishvili, Okriashvili; Qazaishvili

Bielorussia 4-4-2: Khatkevich; Zolotov, Martynovich, Naumov, Bordachev; Bakhar, Yablonski, Ebong, Nekhaychik; Khachaturyan, Lisakovich.