Pochettino: "Allenare un giorno il Barcellona? Nel futuro non si sa mai"

Mauricio Pochettino ha un passato da allenatore dell'Espanyol e nel 2018 fece una dichiarazione chiara sull'allenare il Barcellona in un possibile futuro: "Prima di allenare per il Barça, andrei nella mia fattoria in Argentina", disse l'ex tecnico del Tottenham che in un'intervista rilasciata a El Pais ha parzialmente ritrattato: "Devo spiegare bene quel momento. Ero a Barcellona quell'anno e ho incontrato Bartomeu in un bar. Ci siamo salutati perché avevamo i bambini nella stessa scuola ma abbiamo avuto cinque minuti di chiacchiere, il che ha generato voci che ha fatto scattare allarmi perché c'erano più squadre che mi volevano e quando mi hanno chiesto volevo risolverle la questione drasticamente; non volevo mancare di rispetto al Barcellona. Comunque l'Espanyol mi ha permesso di farmi un nome. Ma non sono arrogante e non mi piace fare adesso una dichiarazione del genere. Forse ora non lo farei perché nella vita non si sa mai cosa accadrà".