Pochettino apre anche alla Serie A: "Amo la Premier, ma ascolterò offerte da altri paesi"

vedi letture

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK e tra i vari temi trattati ha affrontato anche quello relativo al suo futuro: "La mia idea è quella di continuare a vivere a Londra. Amo la Premier League, ma allo stesso tempo sono aperto ad ascoltare offerte da altri paesi (c'è stato un sondaggio dell'Olympique Marsiglia, ndr). Io e il mio staff siamo cresciuti pareccio e possiamo offrire molto al nostro nuovo club".

Il tecnico argentino non ha escluso di andare ad allenare anche un club che non sia tra i Top 6 di Premier League e ogni riferimento al Newcastle non è casuale: "Quando sono arrivato al Tottenham, non era tra i primi sei. L'Arsenal, ad esempio, nemmeno è tra le prime sei. Quindi bisogna aspettare e portare rispetto per tutti i club perché tutti lavorano duramente e nessuno va sottovalutato".