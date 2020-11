Pochettino aspetta una chiamata: "Non chiuderò nessuna porta, aspetto il giusto progetto"

Quale sarà il futuro dell'ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino? Anche lo stesso allenatore, intervistato da Sky Sports, non conosce il suo futuro: "Non lo so, ma non chiuderò nessuna porta. L'ho imparato quando ero molto, molto giovane. Il calcio detterà la mia strada. Sto aspettando il progetto giusto. Sono pieno di energia, ma so che questo è il momento giusto per aspettare".