Pochettino: "Mai ricevuto offerte dal Barça. Chi mi conosce sa che non potrei andarci"

"Non ho mai ricevuto offerte dal Barcellona". Mauricio Pochettino, ai microfoni di Fox Sports Argentina, ha smentito le voci di un presunto approccio dei blaugrana nei suoi confronti prima di scegliere Ronald Koeman come nuovo allenatore. "Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci sono cose che non si possono mettere insieme, semplicemente. Messi? Sarebbe il migliore in qualsiasi campionato. Argentina? Mai avuto offerte per allenare la Nazionale".