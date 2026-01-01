Ricerca
21:07Live TMWParma, Cuesta: "Spirito e sacrificio, ho un gran gruppo. Ecco perché ho fatto turnover"
20:46UfficialeLuis Alberto torna biancoceleste: è dell'Al Wakrah, che ha gli stessi colori della Lazio
20:23L'Inter stasera può laurearsi campione d'inverno. Ultima volta nel 23/24, quando poi vinse il titolo
20:11UfficialePicerno, dal Trapani arriva Kanoute per l'attacco. È in prestito con diritto di riscatto
20:03Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca la finale. Battuta la Ternana nella semifinale di andata
19:47UfficialeSi chiude l'avventura di Fantoni al Vicenza. Passa a titolo definitivo al Team Altamura
19:23Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
19:23UfficialeAll'ex Inter e Parma Sabri Lamouchi il compito di rilanciare la Tunisia: è lui il nuovo ct
19:15Esclusiva TMWHernanes: "Gran lavoro di Spalletti sulla testa della Juve. Lazio, ora serve reggere"
19:04Aumenta la fiducia del Torino per un rinforzo: il punto sulla trattativa Obrador con il Benfica
18:57Latina, Volpe: "Qualificazione alla finale di Coppa aperta. Al ritorno sfrutteremo il fattore casa"
18:48Lautaro MVP di dicembre. Superati Hojlund, Pulisic e Yildiz. De Siervo: "Trascinatore dell'Inter "
18:34AlbinoLeffe-Pro Vercelli non omologata. Ma i seriani richiedono un rosso diretto, da regolamento
18:19UfficialePianese, torna Colombo dall'Atalanta. Stavolta a titolo definitivo: due anni e mezzo di contratto
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
