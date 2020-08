Pogba, arriva l'annuncio dopo il tweet 'Tomorrow': anche l'ex Juve entra nel mondo degli e-sport

Un annuncio che non c'entra niente col calcio. Lo ha confermato Paul Pogba dopo il suo tweet di ieri "Tomorrow" che aveva mandato in tilt i tifosi dello United per un eventuale rinnovo. In parte non è così, visto che il francese ha postato una foto con la maglia del Verdansk FC, squadra della città di Call of Duty, videogioco che ha riscosso tantissimo successo tra i più giovani. Vedremo quale sarà il suo ruolo all'interno del club, ma molto probabilmente giocherà a centrocampo. Come nella realtà.