vedi letture

Pogba: "Col Liverpool c'è rivalità, ma devo riconoscere che meritano di essere dove sono"

Paul Pogba rompe il silenzio e lo fa in un'intervista rilasciata a ESPN. Il centrocampista francese, da tempo al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Manchester, ha parlato del Liverpool che sta dominando la Premier: "Ovviamente, considerata la rivalità che c'è, non vorrei che vincessero il titolo. Come amante del calcio e giocatore che ha sempre rispettato le squadre rivali, devo riconoscere che meritano di essere dove sono oggi. Non hanno ancora perso una sola partita in questa stagione in campionato e hanno già una mano sul trofeo. Sono persino migliorati rispetto alla scorsa stagione, quando hanno vinto la Champions".