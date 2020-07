Pogba e Bruno Fernandes titolari, ma a trascinare lo United è il portoghese: 4 gol in 4 match

Paul Pogba è tornato titolare dopo il lungo infortunio che ha tormentato la sua stagione, ma a brillare è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Bruno Fernandes. Ancora una volta il portoghese ha spaccato in due la partita con le sue giocate, non è mancato nemmeno il gol: calcio di punizione perfetto dal limite che ha beffato Ramsdale al 59'. Vittoria e terzo gol consecutivo dopo la doppietta messa a segno nel turno scorso contro il Brighton.

Bruno, impatto incredibile - Non gioca da falso neuve, ma sta assicurando un bel bottino di gol al Manchester United. Da trequartista ha messo a segno ben 6 gol in 9 partite di Premier League, 7 considerando quello siglato in Europa League. Fernandes vede la porta e lo fa anche con una discreta continuità da quando veste la maglia dei red devils.

Pogba sottotono - Finalmente è tornato anche Paul Pogba, ma la condizione fisica non è ottimale: nella sfida odierna il francese ha sofferto le ripartenze veloci delle cherries, spesso non è riuscito a trovare i tempi giusti per favorire la ripartenza dei suoi. L'unica nota positiva resta il calcio di punizione con cui ha sfiorato il sesto gol, ma per tornare al top c'è ancora molta strada da fare.