Pogba via dallo United a gennaio, Neville: "Siamo sicuri che Paul sapesse di questo annuncio?"

Arrivano le prime reazioni dall’Inghilterra ed in particolare dall’universo che ruota attorno al Manchester United alle parole di Mino Raiola che aprivano ad un addio di Paul Pogba a gennaio. “Siamo sicuri che Paul sapesse di questo annuncio? - si chiede Gary Neville ex capitano dei Red Devils oggi opinionista tv - Se non fosse stato a conoscenza di tutto questo dovremmo vedere al più presto una sua dichiarazione che rettifica l’agente. Prima della gara con Lipsia e il derby contro il Manchester City. Che tempismo terribile per il club”.

Raiola - It’s happened many times before . However surely Paul knew he was making this announcement? If he wasn’t aware then we should see a quote from him very soon correcting his agent. Finally to do this ahead of Leipzig and the Man Derby is terrible timing for the Team. 😡

— Gary Neville (@GNev2) December 7, 2020