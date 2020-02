vedi letture

Polemica a Lione sulla presenza di tifosi della Juve. Sindaco di Decines: "Non sono favorevole"

"Come misura precauzionale, non sono affatto favorevole all'arrivo dei sostenitori italiani per evitare qualsiasi rischio di contagio e l'ho reso noto ai servizi statali". Così si è espresso il sindaco di Décines, Laurence Fautre, dopo che il Ministro della Salute francese, Olivier Véran, aveva dato il via libera ieri all'arrivo dei tifosi della Juventus. Décines è il comune della metropoli di Lione dove sorge il Groupama Stadium. Immediata la controrisposta del Ministro: "Oggi non c'è motivo di fermare gli eventi collettivi perché il virus non circola in Francia e perché i casi sono circoscritti in Italia".