Polemica in Brasile per il comportamento di Dani Alves. Il terzino pensa al ritorno in Europa

Dani Alves potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza nel San Paolo. Il brasiliano è stato coinvolto in una polemica a causa di un video postato sui social: l'ex Juve ha partecipato a una festa con diverse persone senza indossare la mascherina, in un momento delicato in Brasile, in piena pandemia di coronavirus. Inoltre, Alves suonava uno strumento con il braccio destro appena operato. Il terzino, come sottolineano i media brasiliani, non è del tutto soddisfatto della gestione del club, stanco dei tanti intrighi politici, e sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra, in particolare in Europa. Il suo contratto scade nel 2022 ma non vuole arrivare ai ferri corti con il suo club; per questo, aspetterà che il caso si sgonfi prima di comunicare le sue intenzioni, studiando nel frattempo l'offerta giusta.