Polemiche per un rigore non fischiato contro il Real, Koeman: "Era fallo per 9 persone su 10"

vedi letture

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Real Valladolid soffermandosi sul rigore non concesso all'Eibar contro il Real Madrid che ha acceso il dibattito in Spagna vista l'evidenza del fallo di mano di Sergio Ramos non ravveduto né dal direttore di gara né dal VAR: "Francamente non capisco. Se chiedi a 10 persone se quello era rigore, 9 ti risponderanno di sì. Io penso che fosse rigore ma l'arbitro e il VAR hanno deciso diversamente. Lo rispetto, perché fare l'arbitro non è facile. Però se me lo chiedi, per me era sempre rigore".