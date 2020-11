Polonia-Ucraina 2-0, tanti "italiani" in campo ma a brillare è l'ex milanista Piatek

Successo della Polonia in amichevole contro l'Ucraina: un gol per tempo, con Piatek che apre le marcature al 40' e Moder che raddoppia al 63'. Molti gli "italiani" in campo: 90' per Skorupski e Walukiewicz, un'ora abbondante per Milik, un tempo per Zielinski. Nella ripresa spazio per Bereszynski, Linetty e Reca. Sono rimasti, invece, in panchina Glik, Szczesny e Malinovskyi.