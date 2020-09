Portavoce #MesqueunaMocio: "Bartomeu non può decidere, il Barça non è la sua priorità"

Marc Duch, portavoce del movimento #MesqueunaMocio, ha parlato così della raccolta firme per destituire il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, alla quale hanno aderito nelle scorse settimane diversi esponenti del mondo Barcellona e anche il candidato alla presidenza Victor Font: "Questa Giunta Direttiva non può più prendere delle decisioni perché non ha più l'interesse del Barcellona come sua priorità", il suo duro attacco ai microfoni della web radio indipendente catalana Racó Blaugrana.