Ufficiale Porto, addio a Sergio Conceicao. Il comunicato: "Il rapporto di lavoro termina il 30 giugno"

Con un comunicato ufficiale, il Porto ha reso noto il divorzio, dopo sette anni, con il tecnico dei Dragoes Sergio Conceicao: "Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD informa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile, a seguito della notizia che è stata pubblicato stasera sui media in merito al contratto dell'allenatore Sérgio Conceição:

- L'allenatore ha un contratto con questa società che scade il 30 giugno 2024, che sarà pienamente rispettato da entrambe le parti;

- In merito all'accordo di prolungamento del contratto di lavoro per altri quattro anni, comunicato il 25 aprile 2024 e che sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 2024, oggi l'allenatore ha pubblicamente annunciato di aver proceduto alla risoluzione unilaterale del contratto, nell'ambito della facoltà conferitagli ai sensi delle rispettive clausole. Il rapporto di lavoro tra le parti terminerà, come tale, il 30 giugno 2024.

Tale risoluzione non implica il pagamento di alcun importo da parte di FC Porto - Futebol, SAD (oltre, ovviamente, agli stipendi e ai bonus relativi al contratto ancora in vigore).

Il Consiglio di Amministrazione del Porto".