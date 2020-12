Porto, Conceição: "Qualificazione meritata, portiamo in alto il nome del Portogallo"

Missione raggiunta per il Porto che stacca il passa per gli ottavi di finale di Champions League grazie allo 0-0 con il Manchester City. Il tecnico Sergio Conceição commenta così la qualificazione: "È la sedicesima presenza agli ottavi, più del doppio di tutte le altre squadre portoghesi. Portiamo in alto il nome del Portogallo in Europa. Congratulazioni ai giocatori. La qualificazione è stata raggiunto con merito. Stasera è stato difficile creare pericoli, ma il City ha giocato molto bene. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato, è il nostro obiettivo principale ed è quello su cui ci concentreremo".