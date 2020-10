Porto, Conceição: "Risultato giustissimo, congratulazioni ai ragazzi"

Sérgio Conceição, tecnico del Porto, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Champions League vinto 2-0 contro i greci dell'Olympiacos: "Missione compiuta, siamo riusciti a vincere contro una squadra molto forte e competitiva. Sapevamo cosa fare, era fondamentale restare solidi sia in fase difensiva che in fase offensiva: abbiamo conquistato i tre punti anche grazie all'apporto dei subentrati dalla panchina. Il risultato ottenuto stasera è giustissimo, i giocatori hanno dato una risposta fantastica e non posso far altro che congratularmi con tutti".