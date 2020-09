Porto, i rappresentanti di Alex Telles in Inghilterra per parlare col Manchester United

Secondo quanto riportato da A Bola i rappresentanti di Alex Telles sono volati in Inghilterra per parlare con il Manchester United. 27 anni, il terzino del Porto sembrava nei mesi scorsi a un passo dal Paris Saint-Germain, col club francese che ha deciso in seguito di rinunciarvi e rinnovare il contratto a Lawyn Kurzawa. Il Porto spera di vendere il giocatore per 30 milioni di euro. Rumors dal Portogallo riportano anche l'interesse di Siviglia e Wolverhampton nei suoi confronti.