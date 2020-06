Porto, Nakajima non vuole allenarsi in gruppo. Il giapponese ora è un problema

Shoya Nakajima, ala del Porto, non è fra i presenti nella lista dei convocati di Sergio Conçeiçao per la partita di stasera contro il Famalicao, che sancisce il ritorno del campionato portoghese dopo quasi tre mesi. Il giapponese non si allena da quasi tre settimane, per scelta, precisando problemi di salute della moglie. In conferenza stampa, Sergio Conçeiçao si è limitato a dire che il giocatore non è stato convocato, aggiungendo però che il suo caso sarà esaminato dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da A Bola il giocatore ha chiesto al tecnico di potersi allenare da casa restando comunque a disposizione. Proposta chiaramente respinta. Con un contratto valido per altre quattro stagioni e una clausola rescissoria da 80 milioni il Porto dovrà cercare di gestire nel miglior modo possibile la sua situazione, cercando di venderlo ma senza svalutarlo.