Porto, Otávio: "Qualificazione legittimata. I giovani si sono mostrati all'altezza"

Protagonista assoluto della vittoria del Porto sul campo dell'Olympiacos, il centrocampista lusitano Otávio è intervenuto a fine partita per esprimere le proprie considerazioni, riportate dal sito ufficiale dell'UEFA (uefa.com): "Sono felice di aver segnato ma lo sono ancora di più per quanto fatto vedere dalla squadra. Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro e legittimato la qualificazione agli ottavi di finale. Sappiamo di avere una rosa ampia e all'altezza in tutti i suoi effettivi. Abbiamo messo in condizione i ragazzi più giovani di esprimersi al meglio e loro hanno ripagato giocando davvero una bella gara".