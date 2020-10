Porto, Pepe ci crede: "Sogniamo di passare il turno. Possiamo vincere su qualsiasi campo"

Pepe, protagonista in negativo nella sconfitta del suo Porto per 3-1 sul campo del Manchester City, ha parlato delle possibilità della squadra di Conceicao di passare il turno: "Spero che il sogno di passare alla fase successiva non ci abbandoni, perché lotteremo. Lotteremo. Abbiamo dimostrato di essere capaci di vincere in qualsiasi campo. Abbiamo una risposta da dare nella prossima partita al Dragao. Combatteremo. Non smetteremo mai di provare a vincere".