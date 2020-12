Porto qualificato in visita all'Olympiacos, Conceiçao: "Siamo squadra seria, lotteremo per vincere"

Trasferta in Grecia in casa dell’Olimpiacos senza velleità di classifica per il Porto di Sergio Conceiçao. Il tecnico dei lusitani ha analizzato il match nella consueta conferenza stampa prepartita: “E’ vero, siamo già qualificati, ma l’Olympiacos è ancora in lotta per un posto in Europa League e questo dà importanza al match. Tenteremo dunque di vincerlo perché la serietà è nel nostro DNA e in questo modo affrontiamo ogni match”.