Porto, Sérgio Conceição: "Bravi a chiudere la partita in dieci uomini. Qualificazione vicina"

Il Porto sbanca 2-0 il Vélodrome di Marsiglia e si lancia spedito verso gli ottavi di finale. Soddisfatto il tecnico dei dragoni Sérgio Conceição che ha così analizzato l'importante vittoria ottenuta in Francia: "Successo importante arrivato dopo una buona prestazione di tutta la squadra. Abbiamo faticato ad inizio gara per trovare le giuste misure da adottare ma il gol sul finale di primo tempo ci ha facilitato il compito. Nella ripresa abbiamo mostrato grande solidità e il gol del raddoppio ci ha resi più tranquilli. È importante fare bella figura in Europa per rendere onore al alla storia e al prestigio del club. Ora ci manca un punto per la matematica qualificazione e dobbiamo sudarcelo come abbiamo fatto sempre fatto". Dichiarazioni riportate da uefa.com.