Porto, Sérgio Conceicao: "Partita fantastica, concesso pochissimo al Marsiglia"

Sérgio Conceicao, tecnico del Porto, è visibilmente soddisfatto dopo il 3-0 all'Olympique Marsiglia che permette ai portoghesi di portarsi da soli al secondo posto del girone C, alle spalle del Manchester City: "La squadra ha interpretato la partita in maniera fantastica. È stato un grande successo, abbiamo concesso pochissimo all'avversario e creato occasioni per vincere con un risultato più rotondo. È vero che se il Marsiglia avesse segnato il rigore sarebbe potuta essere una partita diversa, ma questo è il calcio. È un peccato che i nostri tifosi non potessero essere qui stasera per applaudire giocate fantastiche come quella del terzo gol".