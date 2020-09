Portogallo, CR7 in tribuna senza mascherina. La responsabile della sicurezza lo richiama

In occasione della sfida contro la Croazia, Cristiano Ronaldo non è potuto scendere in campo con il Portogallo per un problema al piede ma ha assistito alla gara dalla tribuna. Tuttavia il giocatore della Juventus è stato redarguito dalla sicurezza perché non indossava la mascherina come vuole il protocollo. Ecco il video: