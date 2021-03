Portogallo, Fernando Santos: "L'arbitro si è scusato, ma serve la tecnologia"

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, rivela il colloquio avuto con l’arbitro Makkelie al termine della sfida contro la Serbia terminata 2-2, con il fischietto olandese finito nel mirino della critica per il gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo: “L'arbitro si è scusato e ho grande rispetto per lui, ma non è possibile che a questi livelli non ci sia il Var: ci stanno gli errori dei direttori di gara, ma serve la tecnologia. La palla era mezzo metro dentro la porta, non c’erano ostacoli tra il portiere e la linea e di conseguenza era molto chiaro da vedere”. E sulla reazione di CR7: “Non so cosa sia successo, è normale essere frustrati perché aveva segnato il gol vittoria: ma non voglio dilungarmi oltre su questo argomento”.