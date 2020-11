Portogallo, Fernando Santos: "Ronaldo si è allenato normalmente, vorrebbe giocare sempre"

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, è intervenuto in conferenza stampa. Il selezionatore ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo obiettivo di superare Ali Daei come migliore marcatore assoluto delle nazionali. Attualmente CR7 è a quota 101 mentre l'iraniano ha segnato 109 reti: "Ronaldo si è allenato normalmente senza lamentarsi, è pronto per qualsiasi delle tre partite in programma. Cristiano, come ogni giocatore, vuole giocare ogni partita e ogni minuto, non vuole andarsene. I giocatori vengono qui con grande gioia".