Portogallo-Francia 0-1, le pagelle: Ronaldo sottotono, Rabiot moto perpetuo. Decide Kanté

Portogallo - Francia 0-1

Marcatori: 53' Kanté (Fra)

PORTOGALLO

Rui Patricio 5,5 - Monumentale su Martial, in due occasioni evita il peggio. In uscita anticipa quasi tutti, ma l'errore più grande resta sul tiro di Rabiot: non trattiene il pallone e permette alla Francia di trovare la rete dei tre punti.

Cancelo 5 - In difficoltà come tutta la linea difensiva. Come il compagno di reparto spinge poco, la posizione offensiva di Hernandez gli toglie una buona porzione di campo.

Fonte 5,5 - Mezzo voto in più rispetto al collega per il palo colpito nella ripresa, ma per il resto del match soffre tremendamente gli inserimenti di Martial.

Ruben Dias 5 - La Francia non ha un vero e proprio attaccante centrale e i vari movimenti lo mandano in confusione. Male anche in lettura, troppe le sbavature sulle imbucate dei transalpini.

Guerreiro 5,5 - Coman lo tiene sotto scacco nella prima frazione, perde troppi palloni. Ogni volta che prova l'intervento sbaglia il tempo, respira soltanto dopo l'uscita del numero 11. Una conclusione velenosa nella ripresa, ma Lloris non si fa sorprendere.

Danilo 6 - Si trova ovunque. Cerca di sopperire alle sbavature del compagno di reparto, gioca bene in entrambe le fasi. Spesso però predica nel deserto. (Dall'85' Oliveira s.v.).

Carvalho 5 - Vorrei, ma non posso. Passa quasi un'ora correndo dietro ai centrocampisti della Francia, riesce a fermarli soltanto commettendo fallo. Sbaglia parecchio, soprattutto in fase d'impostazione. (Dal 56' Diogo Jota 5,5 - Ha qualche occasione da gol, ma tocca pochi palloni: lo riforniscono col contagocce, soffre la fisicità della difesa ospite).

Joao Felix 6 - Si abbassa per trovare maggiori spazi e prova spesso ad aprire il gioco, ma va a corrente alternata. Da rivedere la prestazione nella ripresa, si eclissa dietro le maglie blues. (Dall'85' Paulinho s.v.).

Bruno Fernandes 6 - Si muove molto tra le linee, ma non riesce quasi mai a trovare lo strappo giusto. Bene in appoggio, ma i compagni lo supportano pochissimo. (Dal 72' Moutinho 6 - Il più pericoloso dei suoi, appena entra crea scompiglio: gran tiro dal limite, ma Lloris gli dice di no).

Bernardo Silva 5,5 - Tocca pochissimi palloni, si limita a corricchiare per il campo. La qualità non si discute, ma oggi la fa vedere a sprazzi. (Dal 72' Trincao 6 - Buon approccio alla sfida, si muove soprattutto sulla corsia destra).

Ronaldo 5,5 - Il primo squillo arriva dopo pochi minuti, la conclusione però non sorprende il portiere avversario. Sfiora il gol di testa, ma l'attaccante della Juventus non sfrutta la specialità della casa. Troppo nervoso, Kimpembe non lo lascia praticamente mai: si vede poco, anche se ogni volta che tocca la palla spaventa la Francia.

FRANCIA

Lloris 6,5 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, ma ogni volta che serve ci mette la mano. Da applausi su Joao Moutinho, non si fa sorprendere nemmeno sui palloni alti.

Pavard 6 - Quando può supporta Coman con un paio di lanci lunghi, ma in fase difensiva dà il meglio di sé. Gestisce ogni momento senza mai forzare, disinnesca tutti i pericoli che arrivano dalle sue parti.

Varane 6 - Tantissima esperienza internazionale, ormai è un pilastro di questa squadra: non forza mai la giocata, in lettura rimane uno dei migliori. Quando serve utilizza anche le maniere forti.

Kimpembe 6,5 - Prende Ronaldo in consegna e non lo molla mai. Chiusure preventive, strappi e anche qualche intervento d'anticipo di testa: sbaglia soltanto in un'occasione, ma guida la difesa gestendo il cliente più difficile.

Hernandez 6,5 - Spinge molto sulla corsia sinistra e dà sempre l'appoggio ai centrocampisti. Da applausi la palla bassa per Martial, un cioccolatino tutto da scartare e gustare mal sfruttato dal compagno di squadra.

Rabiot 7 - Tanti inserimenti e un paio di occasioni da gol non capitalizzate. Nel primo tempo sfiora il gol di testa, nella ripresa si butta in area coi tempi giusti e calcia in porta, portando Rui Patricio all'errore.

Kanté 7,5 - Gioca per due, si sdoppia in entrambe le fasi. Recupera tanti palloni nel momento cruciale del match, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: primo gol in gare ufficiali con la Francia e primato in Uefa Nations League servito ai compagni.

Pogba 6 - Inizia senza forzare i tocchi e gestisce molto bene la sfera tra le linee. Nella ripresa la prestazione cala, ma in un inserimento in spaccata rischia anche di segnare. Deve ritrovare il ritmo partita.

Coman 6,5 - Sulla corsia destra diventa una spina nel fianco: vince con estrema facilità il duello con Guerreiro, ogni volta che parte in velocità crea problemi ai padroni di casa. (Dal 59' Thuram 6 - Non si vede molto in attacco, ma aiuta la squadra in fase di non possesso).

Martial 6 - Ci prova in tutti i modi, ma il duello individuale lo vince Rui Patricio. Si muove molto e non dà punti di riferimento, in zona gol deve però essere più pericoloso. (Dal 78' Giroud 6 - Entra nei minuti finali, aiuta la squadra a salire quando il Portogallo alza il ritmo).

Griezmann 7 - Vuole riscattarsi e lo dimostra col pallone in profondità per Martial dopo pochi minuti. Sembra essere rinato, tra le linee diventa imprendibile. Partita di qualità e sostanza, domina durante tutti i 90'. Manca solo il gol, ma le Petite Diable non ha fretta.

