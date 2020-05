Portogallo, il Santa Clara finirà la stagione a Lisbona per salvaguardare il popolo delle Azzorre

Il 4 giugno ripartirà il campionato portoghese. Fra le partecipanti al campionato maggiore anche le rappresentanti delle Isole, come quelle di Madeira e Azzorre. Proprio nel caso di queste ultime, la propria rappresentante, il Santa Clara, ha deciso di chiudere la stagione sportiva nel Portogallo continentale, giocando le partite rimanenti e allenandosi alla Cidade do Futebol, ossia il centro tecnico che ospita le nazionali portoghesi. È situata ad Algés, nei pressi di Lisbona. La scelta, in accordo con la Federcalcio, è fatta nel rispetto del protocollo di sicurezza e per salvaguardare la salute del popolo delle Azzorre.