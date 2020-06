Portogallo, lo Sporting vola nel segno di Cabral: doppietta nel 3-1 al Belenenses

Terza vittoria consecutiva per lo Sporting CP, che espugna il campo del Belenenses per 3-1. Protagonista e mattatore della serata è stato ancora una volta Jovane Cabral, classe 1998 che ha segnato una doppietta nel primo tempo. Di Coates l'altra rete degli ospiti, mentre i padroni di casa erano passati in vantaggio con Lica, prima di crollare. Ancora decisivo il nativo di Capo Verde, già a segno nelle ultime due giornate. Con questo successo, lo Sporting si porta in terza posizione a quota 52, scavalcando momentaneamente il Braga.