Portogallo, presidente della FPF: "Rose meno ampie e sia ridotto il numero di professionisti"

vedi letture

I quotidiani portoghesi hanno aperto oggi con le parole del presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes. Fra i passaggi evidenziati: "I club devono accettare che le regole saranno dure, rigorose e conformi. Non permetteremo professionismo mascherato e progetti poco responsabili. Il futuro del calcio non è garantito. Le persone possono farne a meno. Vogliamo un gioco con più qualità tecnica, meno falli, più rispetto per gli arbitri". E ancora: "Rose più corte e puntare sulle squadre B e Under 23. Regole rigide, più tempo utile per il gioco, meno falli e più qualità tecnica. Progetti migliori, meno sperperi. Ridurre il numero di giocatori professionisti. Più uguaglianza nella distribuzione dei diritti. I grandi club non possono dipendere così tanto dai proventi della UEFA".