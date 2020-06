Portogallo, Primeira Liga: gol e spettacolo fra Rio Ave e Braga, 4-3 il punteggio finale

vedi letture

In Portogallo si sono disputate tre gare valide per il 29° turno di Primeira Liga. Vittoria del Portimonense sul campo del Famalicao, mentre il Guimaraes si è imposto 2-0 con il Setubal, che ha chiuso la gara in 8 uomini. Gol e spettacolo fra Rio Ave e Braga, 4-3 il risultato finale, con il gol vittoria dei padroni di casa arrivato in pieno recupero.

Famalicao-Portimonense 0-1

Guimaraes-Setubal 2-0

Rio Ave-Braga 4-3