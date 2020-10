Portogallo, Renato Sanches: "Nations League? Prima c'è l'amichevole contro la Spagna"

Il centrocampista del Portogallo Renato Sanches ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Spagna: "Sono un giocatore con qualità diverse da alcuni centrocampisti. Mi sono divertito e questo è stato un bene per me. Ho sempre dimostrato che mi piace venire in Nazionale e uno dei miei obiettivi è rappresentare il mio Paese. La Nations League? Prima abbiamo la partita con la Spagna, che è importante, anche se è un'amichevole. Vogliamo vincere la partita. I nostri giocatori hanno molta qualità. I ​​portoghesi sono in quasi tutte le squadre del mondo. Sono in grandi club in Europa. E' molto buono per noi".