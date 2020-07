Portogallo, Rio Ave in EL. Solo pari per il Famelicao che resta fuori dall'Europa

Nelle due gare delle 20.15 del campionato portoghese clamoroso 3-3 del Famalicao che si è fatto riprendere negli ultimi minuti dal Maritimo perdendo così la possibilità di superare in classifica il Rio Ave, vincente per 2-0 in casa del Boavista. Pertanto il Famalicao all'ultima giornata resta fuori dalle competizioni europee, mentre il Rio Ave chiude quinto e si qualifica per l'Europa League. Alle 22.15 invece in campo Benfica e Porto.

PORTOGALLO - Primeira Liga, ultima giornata

Boavista-Rio Ave 0-2

Maritimo-Famalicao 3-3

22.15 Benfica-Sporting

22.15 Braga-Porto