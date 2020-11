Portogallo, Santos amareggiato: "Mi assumo le responsabilità, loro superiori nel primo tempo"

"Non so cosa sia successo nella prima parte, non era quello che volevo". Fernando Santos, ct del Portogallo, non è soddisfatto dopo la sconfitta interna contro la Francia. Ecco la sua analisi ai microfoni di RTP: "La responsabilità è la mia. Abbiamo avuto diverse difficoltà, loro sono stati superiori nel primo tempo. Non riuscivamo a recuperare il pallone in mezzo al campo, nell'intervallo ho spiegato alla squadra cosa dovevamo fare. Nella ripresa siamo migliorati, ma nonostante tutto abbiamo subito gol. C'è stata la reazione, abbiamo avuto anche diverse occasioni per pareggiare".