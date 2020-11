Portogallo, Santos: "Hanno tutti una gran voglia di giocare, non solo Cristiano"

Conferenza stampa per Fernando Santos. Il commissario tecnico portoghese ha commentato: "Abbiamo tanti giocatori in ottima forma. Se si fa quello che viene richiesto nei club qui, è sempre positivo. Hanno tutti una gran voglia di giocare, non solo Cristiano. Rispetto per la Francia? Tutti sanno che ci saranno i Campioni d’Europa e i vincitori della Nations League contro i Campioni del Mondo".