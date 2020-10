Portogallo, Santos: "Il pubblico è fondamentale ma la vita delle persone prima di tutto"

Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Spagna: "Mi aspetto intensità, certo. E' dovuto alla qualità dei giocatori, alla qualità che mettono nel movimento della palla sia nella fase offensiva che difensiva. C'è tutto perchè sia un bello spettacolo. Il DNA delle due squadre non è cambiato molto rispetto alla partita dei mondiali del 2018. La Spagna ha mantenuto la matrice di gioco. E' una squadra che fa possesso palla, veloce nei passaggi e che recupera velocemente palla. Spero che ci si renda conto che il pubblico è fondamentale nelle partite e che si vada nella direzione che sempre più partite possano avere i tifosi. Accetto le decisioni prese dall'alto per quanto riguarda la salute. Prima di tutto c'è la vita delle persone, è questa la cosa più importante. Penso che ci siano le condizioni per mantenere tutti gli standard di sicurezza se ci fosse il pubblico. Ho sentito parlare che è il dodicesimo giocatore in campo, ci sarà il motivo".