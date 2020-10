Portogallo, sconfitta casalinga per il Porto. Poker Braga, domani in campo il Benfica

Nel sabato di campionato in Portogallo, è arrivata la prima sconfitta del Porto che ha perso 3-2 in casa contro il Maritimo a sorpresa. La squadra di Conceicao, è stata scavalcata così in classifica dal Santa Clara che ha un punto in più in virtù dello 0-0 rimediato contro il Gil Vincente. Bene invece il Braga che ha travolto il Tondela con un netto 4-0. Domani invece toccherà al Benfica, in campo contro il Farense e allo Sporting CP, ospite del Portimonense.