Portogallo-Svezia, André Silva o Diogo Jota per rimpiazzare CR7. Kulusevski titolare nel 4-4-2

Diogo Jota e André Silva si contendono il posto di Cristiano Ronaldo questa sera in Nations League, per la partita Portogallo-Svezia. L'ex attaccante del Milan o il neo-acquisto del Liverpool saranno affiancati da Bernardo Silva e Joao Felix. Serata importante per Joao Moutinho che in caso dovesse scendere in campo salirebbe a 125 presenze con la nazionale. Svezia che farà affidamento ancora su Dejan Kulusevski come esterno destro nel 4-4-2 che somiglia a un 4-2-4 di Jannes Andersson.

Classifica

Portogallo 7

Francia 7

Croazia 3

Svezia 0