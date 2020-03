Portsmouth, Ragget scopre di essere positivo al COVID-19 mentre è al pub

Il difensore del Portsmouth Sean Raggett è risultato positivo al tampone del coronavirus. Il giocatore, come riportato dal The Sun, ha scoperto la notizia mentre era al pub: "Ero mortificato. Non potevo credere di essere risultato positivo perché non ho avuto alcun sintomo. È davvero spaventoso", ha dichiarato il giocatore al tabloid britannico. Il calciatore, positivo insieme ad altri tre compagni di squadra, ha successivamente lasciato il locale per seguire le direttive.