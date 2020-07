Positivo al Coronavirus ad aprile: Fellaini torna e segna tre gol col suo Shandong Luneng

Riparte campionato Cina,belga era stato in ospedale 3 settimane

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 LUG - Positivo al coronavirus lo scorso aprile, Marouane Fellaini è potuto tornare in campo festeggiando con una super tripletta. Il calciatore belga, che aveva trascorso tre settimane in ospedale quando era risultato contagiato, si è messo subito in mostra nel campionato cinese: grazie alle decisive tre reti di Fellaini lo Shandong Luneng ha battuto 3-2 il Dalian Pro di Rafa Benitez nel giorno della ripartenza del campionato asiatico. Il campione belga, 32 anni, l'unico caso accertato di positivo al Covid tra i giocatori della Super League cinese, è stato ricoverato in ospedale per tre settimane, anche se la sua squadra ha assicurato che non mostrava sintomi. Il campionato cinese è ripreso sabato a porte chiuse in due città, Suzhou e Dalian, dopo cinque mesi di pausa a causa della pandemia. (ANSA-AFP).